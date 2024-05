Acklin und Hoenke bereits furios

Die Freiluftsaison ist noch jung, doch haben schon mehrere Leichtathletinnen aus dem LV Fricktal bei hochklassigen Meetings auf nationaler und internationaler Ebene für beachtliche Leistungen gesorgt. Lucia Acklin und Fabienne Hoenke starten richtig durch.

Für die Siebenkämpferin Lucia Acklin (Herznach) ist die Wettkampfplanung dieses Jahr klar auf die U20-Weltmeisterschaften Ende August in Lima (Peru) ausgerichtet. Acklin startete erfolgreich in die Saison, erreichte sie doch bereits an ihrem ersten Wettkampf eine erste Limite für diese Meisterschaften. Sie lief in 14,19 Sekunden über 100m-Hürden.

Sieg am Meeting in Landquart

Acklins erster Einsatz im Siebenkampf stand dann am vergangenen Wochenende am Mehrkampfmeeting in Landquart auf der Agenda. Der Einstieg in den Wettkampf gelang perfekt, stellte sie doch über die 100m Hürden und im Hochsprung gleich zwei persönliche Bestleistungen auf und setzte sich damit an die Spitze des Klassements. Auch in den nächsten beiden Disziplinen, dem Kugelstossen und im 200m-Sprint, erzielte sie die beste Leistung aller Teilnehmerinnen, so dass sie nach dem ersten Wettkampftag bereits mit grossem Vorsprung in Führung lag.

Der zweite Wettkampftag begann mit einem soliden Resultat im Weitsprung. Im Speerwerfen meisterte Acklin den in der U20-Kategorie verwendeten schwereren Speer gut und erzielte mit 38.96m eine beachtliche Weite. Im abschliessenden 800-Meter-Lauf reichte ein kontrollierter Lauf, um den Siebenkampf mit hervorragenden 5577 Punkten zu gewinnen. Damit überbot sie nicht nur die U20-WM-Limite deutlich, sondern erzielte auch das in der bisherigen Saison zweitbeste Resultat in der Europäischen Bestenliste.

Hoenke gewinnt an nationalen und internationalen Meetings

Die Sprinterin Fabienne Hoenke steht 2024 in ihrem ersten Jahr bei den U23. Die Zwanzigjährige aus Möhlin hat sich für dieses Jahr als Ziel gesetzt, auf der Stufe der Aktiven an nationalen und internationalen Meetings Erfahrungen zu sammeln.

So startete sie im Mai an mehreren Wettkämpfen der Continental-Tour von World Athletics, und dies mit grossem Erfolg. Zum Auftakt trat sie am internationalen Meeting in Kranj (Slowenien) über die 200m an. Hier bekam sie es mit der zweifachen Olympiateilnehmerin und mehrfachen slowenischen Meisterin Maja Mihalinec Zidar zu tun. Die junge Schweizerin liess sich von der routinierten Slowenin nicht abschütteln und vermochte sie sogar auf den letzten Metern noch zu überholen. In 23,22s stellte Hoenke eine auch international beachtliche Bestzeit auf.

An den Pfingstmeetings in Zofingen und Basel folgten dann zwei weitere Starts an der Continental-Tour auf heimischer Ebene. Nun war die Situation umgekehrt, musste sich Hoenke doch nun als Zweite der Schweizer Saisonbestenliste gegen die nationale Konkurrenz wehren. Sie tat dies mit Erfolg und gewann auch an diesen Meetings jeweils den 200m-Wettbewerb.

Am vergangenen Wochenende kam es schliesslich an den «Trials» in St. Gallen zum direkten Aufeinandertreffen mit den übrigen Schweizer Spitzenathletinnen. In einem sehr schnellen Rennen, in welchem die beiden Waadtländerinnen Leonie Pointet und Sarah Atcho-Jaquier die direkte Limite für die Aktiv-EM erzielten, belegte Hoenke den guten 3. Rang.

Weitere Glanzresultate auf nationaler Ebene

Ebenfalls am Pfingstmeeting in Basel machten weitere Athletinnen aus dem LV Fricktal mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Die Stabhochspringerin Sina Ettlin, die ebenso wie Hoenke und Acklin dem Nachwuchs-Nationalkader angehört, startete bereits Anfang Mai in Basel erfolgreich in die Wettkampfsaison. Bereits zweimal überquerte sie die Viermetermarke, mit ihrer Saisonbestleistung von 4.10m steht sie gegenwärtig an der vierten Stelle der nationalen Bestenliste.

Für die beiden U18-Nachwuchstalente Leonie Hoenke und Chiara Liaudet ging es bei ihrem ersten Start an einem nationalen Meeting bei den Aktiven vor allem darum, Erfahrung zu sammeln, und sich von den älteren und erfahreneren Athletinnen nicht verunsichern zu lassen. Leonie Hoenke, eigentlich Hürdensprinterin, trat wie ihre grosse Schwester über 200m an. Eine Premiere für sie, die sie gut meisterte, in 25,49s belegte sie den guten 10. Rang.

Chiara Liaudet trat in ihrer Spezialdisziplin, dem Weitsprung an. In ihrem ersten Wettkampf der Saison zeigte sie mit 5.12m eine gute Leistung. (mgt)