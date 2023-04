Rappenspalten leicht gemacht

Ronny Wittenwiler

Heutzutage ist ja nichts mehr gratis. Nicht einmal mehr 180 km/h auf der Autobahn. Doch wie teuer ist Rasen wirklich? Ziemlich kostspielig ist glaub Englischer Rasen. Es gibt aber auch Tennisrasen und Fussballrasen und man könnte auch in einem VW über Golfrasen rasen, aber das gehört sich nicht. Auf jeden Fall: Rasen ist teuer, besonders auf der Autobahn. Womit wir beim Finanziellen wären: ein Glas Wasser! Nicht mal ein Glas Wasser ist heutzutage mehr gratis; viele Restaurants stellen dir für ein Glas Wasser zwei Franken in Rechnung. Aber nicht mit mir, Freunde! Drum bestelle ich immer einen Kaffee. Denn zum Kaffee servieren die meisten das Glas Wasser dann eben doch wieder kostenlos dazu. So trickse ich diese Abzocker aus und komme für 4.90 Franken doch noch gratis zu meinem Wasser. Den Kaffee schütte ich dann heimlich in den Blumentopf, Kaffee mag ich nicht so. Manchmal sind Rappenspalter-Tipps einfach unbezahlbar. witte@nfz.ch