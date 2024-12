Diese Tradition lebt: Immer in der Adventszeit sammeln die Drei Könige in der Rheinfelder Marktgasse Geld für einen guten Zweck. Jede Spende, egal ob klein oder gross, wird mit einer Verbeugung und einem Klopfen mit dem Stab verdankt. In diesem Jahr kamen so 7900 Franken zusammen, das ...