75 Kinderwünsche werden erfüllt

Dank Geschenkaktion viel Freude bereiten

Zusammen mit den Römisch-Katholischen Kirchen Laufenburg und Sulz sowie dem Seelsorgeverband Eiken-Stein organisierte der Regionale Sozialdienst Laufenburg auch in diesem Jahr eine Geschenkaktion für Kinder aus einkommensschwachen Familien. Die Geschenkwünsche der Kinder werden dabei an den drei beteiligten Standorten an einen Weihnachtsbaum gehängt und können dort von den Kirchenbesuchenden abgenommen werden, welche diese Wünsche erfüllen. Die Geschenke werden dann jeweils wunderbar verpackt an den Regionalen Sozialdienst zur Verteilung übergeben. In diesem Jahr sind insgesamt 75 Geschenke abgegeben worden. Die Stadt Laufenburg bedankt sich bei allen Personen, welche diese tolle Aktion unterstützen und möglich machen. (mgt)