Am Samstag, 14. Oktober, treffen sich wieder rund 6000 Laufbegeisterte in Beinwil am See zum Hallwilerseelauf. Startmöglichkeiten gibt es für Klein und Gross über 5 km, 10 km und die Halbmarathondistanz. Die Zuschauer erwartet zudem ein Foodfestival beim Strandbdad Beinwil und ...