570 Geschenkkartons, die von Herzen kommen

Jung und Alt helfen mit

Valentin Zumsteg

Kurz vor Weihnachten haben Freiwillige im Rheinfelder Begegnungszentrum «Drei Könige» hunderte Geschenkkartons mit Lebensmitteln vorbereitet, die anschliessend an Geflüchtete verteilt wurden.

Gute Ideen machen Schule – auch zu Weihnachten. Im vergangenen Jahr haben Freiwillige im Begegnungszentrum im ehemaligen Gasthaus Drei Könige 280 Geschenkkartons mit Lebensmitteln zusammengestellt und an Schutz- und Asylsuchende verteilt. Initiiert wurde der Einsatz damals von der Firma ORS, welche die Ukrainerinnen und Ukrainer in der kantonalen Unterkunft im Dianapark betreut. Dank der Finanzierung der Stadt kamen aber auch andere Geflüchtete in den Genuss der Geschenke.

Rund 50 Freiwillige

Diese Aktion sorgte für viel positives Echo. So kommt es nun, dass sich in diesem Jahr weitere Gemeinden wie zum Beispiel Möhlin, Magden, Zuzgen und Wallbach anschliessen und für die Geflüchteten, die bei ihnen untergebracht sind, ebenfalls Kartonschachteln mit Lebensmitteln bestellt haben. Auch die Asyl- und Schutzsuchenden, die derzeit im ehemaligen A3-Werkhof in Frick leben, werden beschenkt. «In diesem Jahr stellen wir 570 Boxen mit Lebensmitteln zusammen. Das geht nur, weil wir auf viele Freiwillige zählen können. Insgesamt sind es rund 50 Personen», sagt Markus Schröder, Geschäftsleiter Projekt «Engagement lokal» bei der Stadt Rheinfelden und zuständig für das Begegnungszentrum.

Am Dienstag herrschte im «Drei Könige» ein emsiges Treiben und wildes Gewusel. Die vielen Freiwilligen – sowohl Einheimische als auch Zugewanderte – füllten die Schachteln fleissig. «Neben Grundnahrungsmitteln gibt es Schokolade und etwas fürs Gemüt», erklärt Markus Schröder. Dazu eine schöne Weihnachtskarte, auf der alle Helfer unterschrieben haben. Das Budget pro Box lag bei bescheidenen 10 Franken, doch der Warenwert ist deutlich höher. «Wir haben von einigen grossen Firmen Rabatte und Geschenke erhalten», schildert Schröder.

Alle Generationen halfen mit

Eine besondere Geschichte verbirgt sich hinter den Säckchen mit Schokoladenkugeln und Erdnüssen, die sich ebenfalls in den Kartonschachteln finden: Diese Tütchen sind von Bewohnerinnen und Bewohnern des Rheinfelder Wohn- und Pflegezentrums Tertianum Salmenpark im Rahmen eines Aktivierungsprogrammes befüllt worden. «Das freut mich besonders. So haben Freiwillige im Alter zwischen fünf und 95 Jahren mitgeholfen», betont Markus Schröder.

Sich für andere engagieren und etwas schenken, das von Herzen kommt – das ist gelebte Weihnachten und eine Geste der Menschlichkeit.