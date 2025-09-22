Bei meist sonnigem Wetter mit nur kurzen Regenschauern haben am Sonntag rund 51’000 Teilnehmende die Strecke des slowUp Basel-Dreiland unter die Räder genommen.



Auf den drei autofreien Schlaufen mit insgesamt 62 Kilometern herrschte beste Stimmung. Entlang der Strecke sorgten zahlreiche Festplätze für kulinarische Vielfalt, Unterhaltung und gesellige Pausen. Dabei trugen die nationalen und regionalen Sponsoren mit ihren Ständen wesentlich zum Erfolg des Tages bei.

Ein besonderes Highlight war die neue Streckenführung: Die angepasste Route von Riehen durch die Lange Erlen und das Hafenareal bis nach Weil am Rhein hat ihre Feuertaufe mit Bravour bestanden.

