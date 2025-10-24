4000 Franken für das Kindertherapiezentrum der Reha

Spende des Rotary-Clubs

Der Rotary-Club Rheinfelden-Fricktal übergab am Dienstag einen Check über 4000 Franken an das Kindertherapiezentrum (KTZ) der Reha Rheinfelden. Die Spende ist für die Anschaffung eines Kinderkipptischs «Galileo Delta A» bestimmt, der eine wichtige Rolle bei der Förderung der Mobilität und Motorik von Kindern spielt. Die restliche Finanzierung des Geräts wird durch weitere Spenden sowie durch Mittel der Stiftung zur Unterstützung des Kindertherapiezentrums der Reha Rheinfelden sichergestellt. «Damit ist die Finanzierung vollumfänglich gewährleistet», wie die Reha mitteilt.

Therapeutischer Mehrwert für Kinder

Der Kipptisch wird vor allem für Kinder eingesetzt, die im Rollstuhl sitzen, nicht eigenständig stehen können oder sich in einem sehr frühen Rehabilitationsstadium befinden. Er ermöglicht eine gezielte Mobilisation und trägt dazu bei, diese Patientinnen und Patienten noch besser zu betreuen.

Kamila Wolak, Ergotherapeutin und stellvertretende Leiterin am KTZ, erläuterte im Rahmen der Übergabe die Einsatzmöglichkeiten des Geräts und betonte dessen Bedeutung für eine kindgerechte Therapie.

Engagement des Rotary Clubs

Die Spende stammt aus dem Überschuss der alle zwei Jahre stattfindenden Clubreise des Rotary Clubs Rheinfelden-Fricktal. Das Organisationskomitee der Reise bestimmt jeweils den Verwendungszweck dieser Mittel. Dieses Jahr fiel die Wahl auf das Kindertherapiezentrum der Reha Rheinfelden, was von den Reiseteilnehmenden und den Clubmitgliedern mit grosser Zustimmung aufgenommen wurde. Albi Wuhrmann, aktueller Präsident des Rotary Clubs Rheinfelden-Fricktal, übergab den Check offiziell und zeigte sich erfreut über die Unterstützung einer wichtigen lokalen Institution: «Mit unserer Spende möchten wir einen direkten Beitrag zur Förderung der Kindertherapie leisten und die wertvolle Arbeit des KTZ der Reha Rheinfelden langfristig unterstützen.» (mgt)