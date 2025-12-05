Immobilien
LANDFRAUEN BEWEGEN

  05.12.2025 Kolumne

Dezember-Stimmung

Heidi Reinle, Zuzgen

Nun ist er wieder da, der Dezember. Der Monat voller Aktivitäten und doch mit Sehnsucht nach stimmigen Momenten. Draussen ist es kalt und die Tage sind kurz. Die Arbeiten in Feld und Garten sind erledigt. Der Natur ...

