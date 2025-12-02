Am 13. Dezember erstrahlen in der Schweiz wieder «Eine Million Sterne»: Ein Zeichen der Hoffnung und Solidarität für Menschen in Armut. «Die Teilnahme an ‹Eine Million Sterne› ist eine wunderbare Möglichkeit, sich aktiv für mehr Gerechtigkeit ...

Am 13. Dezember erstrahlen in der Schweiz wieder «Eine Million Sterne»: Ein Zeichen der Hoffnung und Solidarität für Menschen in Armut. «Die Teilnahme an ‹Eine Million Sterne› ist eine wunderbare Möglichkeit, sich aktiv für mehr Gerechtigkeit einzusetzen und den armutsbetroffenen Menschen zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Wir laden alle herzlich ein, mit uns ein Licht der Hoffnung zu entzünden», so Steffi Kuhn vom Kirchlich Regionalen Sozialdienst Oberes Fricktal. Am Samstag, 13. Dezember, sind alle zu folgenden Gottesdiensten «Eine Million Sterne» eingeladen: Kaisten: 17 Uhr Illumination bei der katholischen Kirche mit Lebkuchen und Tee; 18 Uhr Gottesdienst. Wittnau: 17.30 Uhr Gottesdienst, 18 Uhr Lichtfeier mit Musik und Gebeten. Zeihen: 17.30 Uhr Familiengottesdienst. Frick, Gipf-Oberfrick und Oeschgen: bereits mit verschiedenen Ständen am Samstag, 6. Dezember, auf dem Weihnachtsmarkt in Frick. (mgt)