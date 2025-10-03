PETER SCHMIDS FRICKTALER CHECK

Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein? Machen Sie den Check!

Ehrlicher Finder sieht Rot

Manchmal liefern die peinlichsten Momente im Nachhinein die schönsten Geschichten. Der Vorfall liegt zum Glück etwas länger zurück. Ist quasi verjährt. Das macht ihn erträglicher.

Peter Schmid*

Jedenfalls kam da mal ein kecker Jugendlicher auf mich zu. Schelmisches Grinsen. Grüezi, Herr Schmid. Er kam gleich zur Sache: «Vermissen Sie etwas?» Ich musste kurz nachdenken. Eigentlich vermisse ich häufig irgendetwas. Schlüssel, Brille, Handy (damals noch nicht). Doch fiel mir gerade nichts ein. Er erlöste mich und hielt mir triumphierend etwas Kleines, Rotes vor die Nase, schwenkte es noch ein wenig unnötig in der Luft herum. Unfassbar! Es war etwas unbestreitbar Bedeutendes. Von vielen heiss Begehrtes und lang Ersehntes. Manche gehen einen beschwerlichen Weg, um in den Besitz zu gelangen. Dazu büffeln sie Namen, Jahreszahlen, historische Fakten und staatskundliches Wissen. Und schwitzen, wenn sie dazu befragt werden. Nicht jede Bewerbung meistert die zahlreichen Hürden. Wer es schafft, nimmt ihn als Belohnung mit berechtigtem Stolz und grosser Ehrfurcht entgegen: den Schweizer Pass.

Und eben diesen drückte mir B. in die Hand. «Haben wir gefunden. An der Papiersammlung. Da sagte einer: He, was liegt denn da unter dem Eisenbahnwagen?» Der wurde gerade mit gebündelten Zeitungen, Heftli, Prospekten usw. beladen. Da habe er sich gebückt und danach gegriffen. «Ich glaub’s nicht. Das ist ja – ein Schweizer Pass. Schnell hineingeguckt. Hey, dasch jo de Schmid!» Genau der war es. Der bei pubertären Schlampereien schon mal schulmeisterhaft und säuerlich reagieren konnte. Und jetzt also er selber. Haha! Schadenfreude Hilfsausdruck.

Schwierig, die augenblickliche Stimmungslage meinerseits zu beschreiben. Irgendwas zwischen im Boden versinken vor Scham und grosser Erleichterung angesichts des Wiederge- fundenen (wenn auch bisher nicht Vermissten). Dann angestrengtes Nachdenken. Wie das passieren konnte? War es Geringschätzung einer Selbstverständlichkeit, die mir quasi ohne mein Zutun in die Wiege gelegt wurde? Sicher nicht! Also leichtsinnig oder gar absichtlich wollte ich mich vom Privileg meiner Staatsbürgerschaft nicht verabschieden. Doch wie genau das wertvolle Dokument sich zu allerlei unwichtigem Papierkram gesellen konnte, blieb mir schleierhaft. Heute ist der damalige ehrliche Finder mit dem wachsamen Auge selber ein glanzvoll gewähltes, aktives Mitglied einer staatlichen Behörde. Er wird – da bin ich mir sicher – den unvollkommenen Bürgerinnen und Bürgern mit Nachsicht begegnen. Und auch er selber darf ja mal den einen oder andern Bock schiessen. Ich werde es ihm grosszügig nachsehen.

Den Umgang mit wertvollen staatlichen Dokumenten hat er hoffentlich im Griff. Ich wünsche es ihm von Herzen.

Zu den heutigen Wettbewerbsfragen:

Der abgebildete ehrliche Finder ist ab 2026 einer von fünf Rheinfelder Stadträten. Er heisst:

a) Benedikt

b) Beppino

c) Benjamin

Bemerkung: Das Plakat wurde nach der Aufnahme wieder in den Originalzustand versetzt.

Am vergangenen Wochenende wurde er ausserdem in dieses Amt gewählt:

a) Mitglied der Geschäftsprüfungskommission

b) Vizeammann

c) Oberster Einbürgerungsbeamter

Wissen Sie die Lösung?

Schreiben oder mailen Sie uns die Lösungen. Unter den richtigen Antworten, welche auf der Redaktion bis am nächsten Mittwoch eintreffen, verlosen wir einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Franken. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird in der NFZ vom nächsten Freitag publiziert.

NEUE FRICKTALER ZEITUNG

Baslerstrasse 10

4310 Rheinfelden redaktion@nfz.ch

Wettbewerbslösung in der nächsten Freitags-NFZ.