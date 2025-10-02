IM RAMPENLICHT REGION – AARGAU

CRC: Die Aula der Berufsschule Lenzburg war bei der Vernissage für die Preisvergabe des diesjährigen Wettbewerbs für Berufslernende des VSSM Aargau (Verband ...

VSSM Sektion Aargau

Lehrlingswettbewerb 2025 – «Touch it, feel it»

CRC: Die Aula der Berufsschule Lenzburg war bei der Vernissage für die Preisvergabe des diesjährigen Wettbewerbs für Berufslernende des VSSM Aargau (Verband Schweizer Schreinermeister und Möbelfabrikanten) bis auf den letzten Platz besetzt.

Thomas Zulauf, Präsident VSSM Aargau, freute sich bei seiner Begrüssung darüber, dass sich beim feierlichen Anlass am 12. September 2025 so viele BesucherInnen einfanden: «Mit Ihrer Anwesenheit erweisen Sie den Lernenden Ihre Wertschätzung für die vielen Stunden, die sie für ihre Arbeiten aufgewendet haben.»

Von den 77 Lernenden im zweiten Lehrjahr nahmen 60 am freiwilligen Wettbewerb teil. Manuel Huber, Vizepräsident des VSSM Aargau, nannte einige Gründe, weshalb sich die Lernenden für eine Teilnahme am Wettbewerb entschieden: «Vielleicht ist es Ehrensache, Ehrgeiz oder auch ganz einfach der Druck des Lehrmeisters.»

In diesem Jahr lautete das Thema «Touch it, feel it». Es verlangte von den Lernenden, innovativ, präzise und kreativ zu sein. Dabei waren vor allem Strukturen gefragt, die man spüren konnte. Laut Manuel Huber war das aber nicht alles: «Gemäss dem Wettbewerbsthema war es auch wichtig, Gefühle zu wecken.»

Bewertung

Die Arbeiten wurden durch fünf Fachjurys benotet. Zudem wurden der beste Instagram-Post und die beste Werkzeichnung bewertet. Als Kombinationssieger aus allen fünf Kategorien durften sich zwei Lernende feiern lassen: Nino Wettstein, SCHILLING holzdesign ag, Frick, und Matteo Lutz, Huber Schreinerei Innenausbau AG, Frick.

Zugelassen waren alle Schreiner-Berufslernenden (EFZ), die an einer Aargauer Berufsschule zu Beginn des Wettbewerbs das zweite Lehrjahr absolviert haben.

Die Teilnahme war nicht obligatorisch für die Lernenden, ist aber ein idealer Gradmesser im Hinblick auf die Abschlussprüfung.