Eine runde Sache

Laufenburgs Velo-Sommeraktion war touristisch ein voller Erfolg

Die von Jutta Leuenberger vom Laufenburger Deko-Team lancierte Velo-Idee hat auch die einheimische Bevölkerung begeistert und zahlreiche Menschen zum Mitmachen bewogen.

Susanne Hörth

«Ich mache es, um Leute zusammenzubringen», antwortet Jutta Leuenberger auf die Frage, was sie bewegt, Laufenburg beidseits der Rheins trotz jeweils grossem Aufwand regelmässig dekorativ in Szene zu setzen. Jutta Leuenberger gehört dem Deko-Team von Tourismus Laufenburg an. Sie ist es auch, die das ganze Jahr hindurch mögliche Dekorationsideen sammelt. Vor einem Jahr hat sie zum grenzüberschreitenden «Laufenburg umgarnt» eingeladen. Zahlreiche Personen meldeten sich und sorgten im öffentlichen Raum für viele Hingucker. Da gab es blumig umhäkelte Baumstämme, gestrickte Mäntelchen für Hydranten, bunte Brunnenhüllen, Plätzchendecken über Sitzbänken oder geringelte Abschrankpfosten: um nur einige zu nennen.

«Ob Velo oder Fahrrad …»

Für die diesjährige Aktion mit dekorativ gestalteten Velos im öffentlichen Raum konnte Jutta Leuenberger über 50 Frauen und Männer fürs Mitmachen begeistern. An dieser Stelle passt eine weitere Aussage Leuenbergers: «Ich mache es auch, damit die Leute sich kennenlernen können.»

Die fertigen Fahrräder, jedes für sich ein Unikat, wurden dann anschliessend von Jutta Leuenberger im öffentlichen Raum in den beiden Altstädten verteilt und mit Nummern versehen. Wie schon im Jahr zuvor lockte die diesjährige Deko-Aktion viele Leute von nah und fern nach Laufenburg. Über 400 von ihnen nahmen zudem am zugehörigen Wettbewerb teil. Sie konnten selbst etwas gewinnen und mit Angabe der Nummern die drei schönsten Velos bestimmen. Zahlreiche Personen hätten aber keine Nummer notiert. «Sie haben auf den Zettel geschrieben, dass sie sich einfach nicht entscheiden können, welches der Fahrräder ihnen am besten gefalle», schmunzelt Jutta Leuenberger. «Für mich war es immer wieder schön, die Freude und die Begeisterung der Leute zu spüren.»

Sie habe durchwegs positive Rückmeldungen erhalten. «Das baut natürlich auf und motiviert auch für weitere Aktionen.» Dass die individuell gestalteten Velos ein Publikumsmagnet sind, hat für die Laufenburgerin einen weiteren positiven Nebeneffekt. «Die Leute kommen ins Gespräch miteinander.»

Zunftvelo liegt vorne

Vor wenigen Tagen fand nun die Auswertung der eingegangenen Wettbewerbstalons statt. «Gewonnen hat das Zunftvelo von Sascha Betz und Michael Berger», so Jutta Leuenberger. Einen dritten Platz hat es nicht gegeben, dafür zwei zweite Plätze. Zum einen ist es das Milka-Rad von Bettina Berger und Tanja Betz sowie das Apéro-Velo auf der Rheinbrücke von Sabine Weiss und Erika Stäuble.

Zusammen mit Adi Ruoss und Arthur Brem hat Jutta Leuenberger zwischenzeitlich alle Deko-Velos, ausgenommen jene, welche die Gestalter für sich beanspruchen, eingesammelt. «Eigentlich wollten wir zugunsten künftiger Deko-Aktionen die Velos versteigern», meint sie. Da die meisten Anwesenden an dieser «Versteigerung» jedoch die Gestalterinnen und Gestalter selbst waren, wurde darauf verzichtet. Ein schönes Zusammensein war es allemal und damit ganz im Sinne von Jutta Leuenberger. Und ja, die Deko-Sommeraktion 2026 stehe bereits fest, zugesagt hätten bereits auch schon wieder einige. «Jetzt aber muss ich mich aber zuerst zügig an die Weihnachtsdekoration fürs Städtchen machen.»