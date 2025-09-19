Eva Staubli-Mahrer in den Gemeinderat

Im Gemeinderat von Möhlin fehlt eine Frau. Mit Eva Staubli-Mahrer stellt sich nun eine Kandidatin zur Wahl, die alles mitbringt, was es für diese Aufgabe braucht. Sie bringt die Erfahrung vieler Jahre als Führungsperson in der Privatwirtschaft mit und hat in ihrer Funktion als ...

Im Gemeinderat von Möhlin fehlt eine Frau. Mit Eva Staubli-Mahrer stellt sich nun eine Kandidatin zur Wahl, die alles mitbringt, was es für diese Aufgabe braucht. Sie bringt die Erfahrung vieler Jahre als Führungsperson in der Privatwirtschaft mit und hat in ihrer Funktion als Mitglied der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission die inneren Abläufe der Gemeindeverwaltung bestens kennengelernt. Fast noch wichtiger ist aber, dass Eva Staubli-Mahrer Möhlin in ihrem Herzen trägt. Im Gespräch mit ihr spürt man immer, dass Möhlin eine Herzensangelegenheit für sie ist. Dies ist aus meiner Sicht die wichtigste Voraussetzung, um als Gemeinderätin oder Gemeinderat für die Bürgerinnen und Bürger von Möhlin einzustehen. Darum wähle ich Eva Staubli-Mahrer.

MARTIN FRANA, MÖHLIN