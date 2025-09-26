Ich klopfe vorsichtig an und trete herein. Mir ...

Ich sag ja immer, guten Freunden musst du beistehen gerade in schwierigen Zeiten. Und so war für mich klar, dass ich meinem lieben, neuen Arbeitskollegen im Spital einen Überraschungsbesuch abstatte.

Ronny Wittenwiler

Ich sag ja immer, guten Freunden musst du beistehen gerade in schwierigen Zeiten. Und so war für mich klar, dass ich meinem lieben, neuen Arbeitskollegen im Spital einen Überraschungsbesuch abstatte.

Ich klopfe vorsichtig an und trete herein. Mir kommen die Tränen, als ich ihn sehe: «Rico, mein Freund.»

«Zum hundertsten Mal: ich heisse Reto!»

Egal. «Ich habe eine Überraschung für dich: zwei, drei, vier …» Sein Bettnachbar drückt panisch die Klingel und schon kommt, klopf klopf, die Schwester rein: «Was ist denn hier los?»

Jetzt der Bettnachbar: «Nehmt diesem Verrückten die Gitarre weg! Das ist ein Skandal.»

Von wegen. Das ist Nicole: Flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund. Die Situation eskaliert. Der Oberarzt kommt rein: «Was macht denn der Spitalclown hier?»

Rico Reto verzweifelt: «Ist gut jetzt. War schön, dich zu sehen!»

Ich glaub’s nicht! «Du kannst wieder sehen?»

Jetzt der Oberarzt: «Das will ich doch hoffen nach einer Fussoperation.»

Der Herr Doktor verabreicht mir ein Abführmittel in Form des Sicherheitsdienstes. Als zwei relativ schlecht gelaunte Kollegen mich und mein Gitarre hinausbegleiten, will ich eines noch loswerden: «Meine Herren, auch mit 64 ist man nicht zu alt für einen Spitalclown.»

Darauf mein Freund völlig am Ende: «47. Ich bin 47!»

Egal. Gute Besserung, Rico.

witte@nfz.ch