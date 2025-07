Jetzt in den Sommerferien erfüllt sich Krümel einen lang gehegten Traum: eine Überlebenswoche in der Wildnis. Wir verabschieden uns von unseren Liebsten und brechen auf. An unserem Standort angekommen, suche ich gleich ...

Phase I

Ronny Wittenwiler

«Ich kann dich imfall hören», sagt jetzt Maus, die neben mir steht und die Blumen im Garten giesst. Noch vor der Dämmerung geht’s an den Aufbau unseres Lagerplatzes. Zwei Stunden später. Krümel und ich liegen endlich im Schlafsack und der völlig freie Blick nach oben in einen wundervollen Sternenhimmel lässt mich eine existenzielle Frage aufwerfen: Hab’ ich unser Zelt grad komplett verkehrt aufgestellt? Fragen Sie also lieber nicht erst, wie wir zwei durch den Eingang da oben reingekommen sind. Egal. Was jetzt zählt, ist der Verzicht aufs Nötigste. Ich habe den scheiss Dosenöffner für unsere Ravioli vergessen und Krümel sucht die Steckdose für seine Nintendo Switch. Komm, lass uns wieder reingehen.

Phase I ist abgeschlossen.

