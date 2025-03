TV Möhlin verliert deutlich

Die Gastgeber aus St. Gallen mit torgefährlichen Spielern hielten ihr Spieltempo von Beginn weg hoch und zwangen mit einer zupackenden Abwehr die Möhliner zu Fehlern oder überhasteten Abschlüssen. Mit präzisen Toren aus dem Rückraum oder vom Kreis überwanden sie mal um mal Möhlins Schlussmann Benjamin Blumer, welcher später durch Robin Santeler ausgewechselt wurde. Möhlins Trainer Zoltan Majeri nahm früh die erste Auszeit. Danach traf Jonathan Ulmer zum 4:9 aus Möhliner Sicht, aber auf der anderen Seite erhöhte Fides zuverlässig. Möhlins Topscorer Lucas Grandi zog einen schwarzen Tag ein, fand nicht zu seiner starken Wurfquote und auch seine Nebenleute konnten den Negativlauf vorerst nicht durchbrechen. Fides erreichte bis zur Pause eine Wurfeffizienz von 71 Prozent, während der TV Möhlin bei 45 Prozent stehen blieb.

Besserung im zweiten Umgang

Offensiv lief es den Möhlinern zuerst viel besser, sie verkürzten zwischenzeitlich auf 20:27 (47.). Danach häuften sich aber wieder Wurffehler, sodass Fides das Spielgeschehen wieder an sich riss und noch einmal deutlich zum 32:20 (56.) erhöhte. Die verbleibende Zeit nutzte Zoltan Majeri noch für eine Auszeit und mit Valentin Mahrers letztem Treffer endete die Partie 23:34.

Noch fünf Spiele

Fünf Spiele stehen noch auf dem Rest-Programm. Am nächsten Samstag kann Möhlin zuhause gegen den TV Steffisburg aufspielen. Jede Partie wird für den auf dem zwölften Tabellenrang klassierten TVM nun zur ultimativen Herausforderung, denn man liegt nur zwei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Allerdings sind mindestens fünf Mannschaften in dieses Szenario involviert, was einen spannenden, aber auch nervenaufreibenden Liga-Schlussspurt verspricht. (cs)