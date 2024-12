FARBIGE KERZEN AM ADVENTSMARKT

Das Familienzentrum Möhlin (FAZ) und die Offene Jugendarbeit Möhlin (Jam!) boten Kerzenziehen am Adventsmarkt an. Viele Kinder und deren Familien kamen an den Stand und zogen ihre Kerzen. Bunt oder einfarbig, gedreht oder ohne Verzierung: es machte richtig Spass. Der Erlös aus den verkauften Kerzen kommt den Kinder- und Jugendlichen wieder zugute: Er fliesst vollumfänglich ins Kinder- und Jugendfest 2026 in Möhlin. (mgt)