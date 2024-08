FRICKTAL IN BILDERN

ERNTEDANK AUF DEM HOF

Die Jodlermesse von Jost Marty mit dem Jodlerclub Laufenburg-Rheinfelden und die Dialogpredigt zusammen mit dem Präsidenten des Bauernverbandes beider Basel, Marc Brodbeck, bildeten die Höhepunkte der Erntedankfeier am Sonntagmorgen auf dem Zuzger Dornhof. 180 Personen nahmen an dieser gelungenen Feier und am anschliessenden Apéro teil. Die Kollekte von knapp 870 Franken geht an die Glückskette zuhanden von massiv unwettergeschädigten Bauern im Wallis. (mgt)