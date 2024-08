Die Steiner Faustballer kämpften in der Fricktaler Sommermeisterschaft in der Kategorie C um Punkte. Bis zur Schlussrunde in Frick lagen sie mit 28 Punkten aus 15 Spielen auf dem siebten Tabellenrang. Mit nur einem Zähler mehr auf dem Konto, wäre man sogar auf dem dritten Rang ...