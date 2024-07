VELOTOUR DER PRO SENECTUTE FRICKTAL AN DEN SCHLUCHSEE UND TITISEE

Kürzlich trafen sich 20 Velofahrer inklusive Leiter bei der Staumauer am Schluchsee. Es wurde in zwei Gruppen gefahren. Kurz nach dem Start wurden die Radler in Schluchsee zum Znüni erwartet. ...