EIN UNVERGESSLICHES ERLEBNIS

Mit über 50 Mitgliedern versammelte sich der Damenturnverein und der Turnverein Wölflinswil am vergangenen Wochenende auf dem Dorfplatz, um gemeinsam in Richtung des Skigebiets Melchsee-Frutt aufzubrechen. Die Gruppe übernachtete auf dem Bonistock, in einer gemütlichen Berghütte mit einer tollen Aussicht auf die umliegenden Gipfel. Der Samstag war geprägt von strahlendem Sonnenschein und perfekten Bedingungen. Die Schneesportler genossen die Pisten und den Tiefschnee und hatten viel Spass auch danach im Après-Ski. Am Abend wurden sie mit einem leckeren Abendessen verwöhnt. Der zweite Tag brachte eine unerwartete Wendung: Aufgrund des schlechten Wetters und des starken Winds waren fast alle Pisten und Gondeln gesperrt. Die Teilnehmer waren im Berghotel Bonisstock «eingesperrt» und mussten einen Notfallplan erstellen, um den Abstieg zu bewältigen. Die Mutigsten wagten sich bei diesem Wetter auf der einzigen offenen Piste hinunter. Die anderen nutzten das spezielle Transportmittel, den Schneetöff, um den Berg hinunterzufahren. Danach ging es wieder heim ins Fricktal. (mgt) Foto: zVg