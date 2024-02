Schnitzelbänke in und über Rheinfelden

Mir händ eus gfrogt wieso de Derrer sich so wichtig nimmt…

Öb villicht bi däm im Chopf öbbis gar nid stimmt?

Für d Recherche hämmer welle im Boheme go ässe

Doch sorry – immer usbuecht – a jedem Tisch isch e Plüschbär gsässe

Ein wo allbot kritisiert und alls muess hinterfroge

Ein wo meint si Meinig zählt alls anderi sigi gloge…

In eim vo sine Leserbrief hämr-d-Antwort druf becho,

de Ober-Motzi duet gebürtig halt vo Möhli cho!

***

Dass tolli Fraue gwürdigt werde finde mir grandios,

Plätz und Ort nach ihne znenne isch au ganz famos.

Mir Schnäpfe händ natürlich – do au kandidiert,

aber euse Stadtrot het eus zünftig abserviert.

Schnäpfe-Park statt Stadtpark Ost wär gsi e tolli Sach,

denn schliesslich wäre mir als Vögel au total vom Fach!

Au dr Platz bim Roote Huus wär passend gsi für eus,

denn Schnäpfe us em Rote Huus für alli jo nüt Neus.

Jetzt hämr grad e top Idee für e Frau ganz engagiert

Villi Johr im Gmeindrot ghockt und immer no plagiert,

sie kämpft für d Natur und d Umwelt, isch überall drbi,

mir nenne nach dr Béa Bieber d Kompostdeponie!

ROOTHUUS-SCHNÄPFE

Das Wienachtsfunkle findi toll

Isch härzig und macht s Städtli voll

Und Christbaumlämpli di rote und blaue

Chasch gratis grad im Stadtpark chlaue



Bim Färnseh bi «Stadt, Land, Talänt»

Gwünnt e Rhyfälderi no fast am Änd

De Stadtrot duet gärn gratuliere

Nur Talänt chan er kei offerie

Als Senior im Tertianum Salmepark

Beschäftigt di amigs eis ganz stark

Ei Gedanke lot di nümme los

Ach wäri doch ind Lindestross

LÜÜCHTTÜRM

In Rhyfälde goht Panik ume, es sabotiert ein s’Internet

Mir froge eus was Rhyfälde mit Internet denn wett

Eso moderni Technik, die begriffe die doch nit

Schliesslich gohts in Rhyfälde no zue wie in de Steizyt.

ZWITSCHERIDUUS

Drüllsch di imne Kreisel,

cha di d Orientierig verloh

Bisch mändli, wiebli oder divers

Dueschs sälber nüm verstoh

Mir sind dorum froh,

Isch de Kreisel passé

S Liechtsignal duet der ändlich

wieder Orientierig geh!

Links, rächts – alles het wieder sini Ornig, mer sind froh,

Do akzeptiere mer au, dass mer ame doch chli im Stau düend stoh.

Für d Rhyfälder änderet sich dodemit aber jo nid vill

Will jo sowieso keine uf Rhyfälde ihne will

DIE ZUEZOGNÄ (AUS MÖHLIN)