Taxi-Bänkli für noch mehr Miteinander

Neue Wege für das bessere Kennenlernen beschreitet aktuell die Gemeinde Münchwilen. Wobei schreiten der falsche Ausdruck ist. Sitzen und warten, trifft es besser. Denn auf dem Dorfplatz steht neu ein Bänkli. Nicht nur einfach ein ganz normales Bänkli. Optisch vielleicht schon, vom Sinn her stellt es aber viel mehr dar. Denn wer auf diesem Bänkli Platz nimmt, sucht eine Mitfahrgelegenheit bei Leuten, die man kennt und die einen auch selbst kennen.

Die Sitzmöglichkeit auf dem Dorfplatz ist deshalb ein Taxi-Bänkli. Aber nicht zahlungspflichtige Taxis sollen hier halten. «Das Taxi-Bänkli soll als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr die Möglichkeit schaffen, flexibel mobil zu sein und dabei das dörfliche Miteinander fördern», hält die für das neue Gemeindeprojekt verantwortliche Kommission Kultur, Sport & Freizeit denn auch fest. Erklärend zur Nutzung des Bänklis fügt sie an: «Reisewillige an nahegelegene Orte wie beispielsweise den Bahnhof oder die Einkaufsläden in Stein, Eiken oder Frick setzen sich auf das gekennzeichnete Bänkli und warten. Ein besetztes Taxi-Bänkli signalisiert den vorbeifahrenden Autofahrerinnen und -fahrern, dass eine Mitfahrgelegenheit gesucht wird.» Nicht vorbeifahren, sondern anhalten sollten nun die Autofahrerinnen und -fahrer und die Wartenden nach deren Reiseziel fragen. Und wer weiss: Vielleicht passt es gerade mit dem eigenen Weg. Und schon kann die Fahrt gemeinsam fortgesetzt werden. Eine Win-Win-Situation auf jeden Fall. Gemeinsam zu fahren, fördert zusätzlich das bessere Kennenlernen. Das Taxi-Bänkli ist auf jeden Fall eine schöne Idee. (sh)