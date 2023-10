Am kommenden Dienstag, 31. Oktober, findet um 19 Uhr das letzte diesjährige Konzert der Reihe «Musik zum Feierabend» in der christkatholischen Stadtkirche St. Martin in Rheinfelden statt. Organistin Nicoleta Paraschivescu spielt an der grossen Metzler-Orgel Werke von Buxtehude, ...