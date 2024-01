200 000 Ausweise ausgestellt

Das kantonale Ausweiszentrum erlebte ein Rekordjahr. Über 200 000 Schweizer Pässe, Identitätskarten und Ausländerausweise wurden im Jahr 2023 ausgestellt – das sind mehr als je zuvor. Der Zuwachs von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich vor allem durch die rekordhohe Ausstellung von Schweizer Pässen. 124 196 Kundinnen und Kunden waren im Jahr 2023 im Ausweiszentrum an der Bleichemattstrasse in Aarau, um ihre biometrischen Daten für einen Ausweis erfassen zu lassen. Das sind rund 18 000 mehr als im Jahr davor und so viele wie nie zuvor. Nicht nur die erhöhte Reiselust nach Corona ist für den Anstieg verantwortlich. Auch der Brexit führt weiterhin zu einer stärkeren Nachfrage nach Reisepässen, weil ein solcher seither für eine London-Reise benötigt wird. Bei den Ausländerausweisen von EU/EFTA-Bürgern kam es ebenfalls zu mehr Gesuchen, da sie seit rund einem Jahr neu auf Kreditkartenformat ausgegeben werden. (nfz)