15 000 FRANKEN GESPENDET

An der 163. Generalversammlung des Gemeinnützigen Frauenvereins Möhlin wurden einstimmig Spenden für drei Projekte in jeweiliger Höhe von 5000 Franken gesprochen (Heatwings Zürich, Betreuung und Hilfe für Menschen im Rotlichtmilieu; Shining Stars Academy, Schule in Afrika; Bocciaclub Möhlin, Jugendabteilung). An der GV, geleitet von Präsidentin Eveline di Giovanni, nahmen 55 Mitglieder teil. Nach der Verabschiedung von Antonia Böni wurde Helen Metzger als neue Revisorin gewählt. (mgt) Foto: zVg