Das Vereinsjahr 2023 endet mit einem weiteren Rekord: 110 Personen liessen sich am festlich gedeckten Weihnachts-Mittagstisch vom Verein Senioren für Senioren Möhlin verwöhnen. Ja, kein Wunder, gab es doch zur Feier des Tages lauter Leckereien, Salat, Aargauerbraten mit Kartoffelstock und Gemüse, und zum Dessert Glace. Der abschliessende Kaffee mit zauberhaften Anischrömli, traditionell vom Angelo und «em Schöggeli» vom BeBe endete das Jubiläums-Vereinsjahr. «Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer und allen, die uns mit ihren Spenden in der Kaffeestube, beim Mittagstisch und anderen A nlässen ermöglicht haben, das spezielle Weihnachts-Menü abzugeben», teilt der Vorstand von SfS mit. (mgt)